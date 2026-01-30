Güllü'nün oğlundan Tuğyan'ın avukatına zehir zemberek sözler! "Sana bunları söyleten kim?"
26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Soruşturma devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Tuğberk Yağız Gülter, Uçanok’un annesi Güllü hakkında dile getirdiği "ilgisizdi", "melek gibi göstermeyelim" ve "alkolikti" yönündeki ifadelerine yanıt verdi.
Gülter, yaptığı açıklamada bu söylemlerin gerçekle bağdaşmadığını vurgulayarak, annesiyle ilgili kamuoyunda yanlış ve haksız bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.
"SANA BUNLARI SÖYLETEN KİM, SÖYLEYEN KİM?"
Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Tuğberk Yağız Gülter, şu ifadeleri kullandı:
- "Merhabalar Merve Hanım, sorularım olacak size. Gerçekten Güllü hayranı olduğunuzu söylemiştiniz bana da evde. İlk defa şimdi öğrendim söylediklerinizi. Annem hakkında, 'Güllüyü de çok melek göstermeyelim lütfen?'
- Sen Güllü’yü nereden tanıyorsun? Binlerce insana yardım etti hayatı boyunca. Bir insan kötü konuşamaz arkasından. Sen ne hadle konuşuyorsun, hangi bilgiyle konuşuyorsun? Amacın ne? Sana bunları söyleten kim, söyleyen kim?
"UMURUMDA DA DEĞİL KİMİN KİMLE NEYİ OLDUĞU"
- 'Güllü Hanım ile Çiğdem Hanım’ın özel durumları varmış?' Var veya yok, ben bilmiyorum; umurumda da değil kimin kimle neyi olduğu. Ama ne seni, ne Tuğyan’ı ne de annemin vefatını ne kadar ilgilendiriyor bu konu? Buradaki amaç ne?
- 'Bir takım ilgisizlikler yapan?' Sen benim canım annemin neye ilgisizliğini gördün, ne yalanlar duydun da bu cüretle annem hakkında bu lafları söylüyorsun? Sen annemin evine kaç defa geldin? Tuğyan’ı, beni, sonra Karmen’i; babasız, borç içinde, o kadar işsizlik, evsizlik, hain dolu etrafıyla büyütürken kaç defa şahit oldun gözlerinle annemin ilgisizliğine?
"HAYATINI BİZE HEDİYE ETTİ"
- Milletin deli gibi sarhoş olup oraya buraya saldırdığı, geçmişte annem ve ekibini kurşun yağmuruna tuttukları sahnelerde kaç defa annemi kulise kaçırdın? Ve böyle günlerde 'ÇOCUKLARIM' diye çığlık atıp üstümüze, bizi korumak için çullanan bu kadına ne hadle 'İLGİSİZ' diyorsun?
- Ben şahidim ve bin kişi daha vardır şahit, bu kadın dünyayla ilgilenmedi hayatını bize hediye etti, mutlu olalım, el aleme karşı yüzümüz düşmesin diye.
"BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN Mİ İÇİYORDU BU KADIN?"
- 'Alkolikti?' Sen Güllü gibi bir dağın ne kadar çile, dert, eziyet çekip de bugünlere geldiğini ne kadar biliyorsun? Sadece dinlediğin şarkılardan mı? Sen benim hayatımın anlamı olan annemin çektiği dertlerin %1'ine şahit olsan ne yapardın acaba?
- Alkolik diyorsun ya hani; bağımlısı olduğu için mi içiyordu bu kadın? Kaldı ki tekrar beyan edeyim: Benim annemin en sevimli ve en bilindik yönü; annemle içersen sen bayılırsın, annem kalkar sana yemek yapar, sofrayı kaldırır, ortalığı düzenler. Sen kendi ismini unutmuş durumdayken annem o kafayla ülke yönetir, ÜLKE!!!!
"YASAK VEYA UTANILACAK BİR KONU DEĞİL"
- Evet sık alkol kullanır, çokta sever bu arada yüzlerce insanda vardır annemle çilingir sofrası kuran bizzat bende alkol kullandığım dönemlerde arkadaşlarımla birlikte defalarca bulundum o sofrada, bu da yasak veya utanılacak bir konu değil. Bende düşündüm acaba alkolün etkisiyle mi oldu diye.. Muhtemelen sende bunu savunacaksın zaten sanırım.
- ANCAK madem anneme saygı duyuyorsun, seviyorsun bu konuyu neden televizyonlarda dillendiriyorsun? Amaç ne? Avukatısın zaten müvekkilinin, dosyaya bu ihtimalide sun, karar merci de zaten o gün çıkan alkol sonucu, ifadeler vs. değerlendirip bi karar verir değil mi?
"SENİ KINIYORUM VE KINAYACAĞIM"
İyi biliyor olduğunu tahmin ediyorum mesleğin gereği, ancak anneme karşı halkın gözünde çıkıp yaratmaya çalıştığın veya çalışmadığın bu algı, Güllünün en sevdiği insan ben: OĞLU TUĞBERK YAĞIZ HAMZA GÜLTER olarak ve milyarlarca hayranı olarak, seni kınıyorum VE KINAYACAĞIM...
- Daha fazla soru sormaya gerek yok, anlaşıldı. Sana seninle olan konuşmamızda da söylediğim gibi; Bu süreçte benim bildiğim, benim için DOĞRU BU!
- Olan bilgiye siz YANLIŞ, YALAN diye bağırırsanız, ben de sizin Tuğyan için yalan söyleme ihtimaliniz olduğunu düşünmeye başlarım haliyle. Size iyi savunmalar dilerim, Avukat Hanım."