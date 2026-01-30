Güllü'nün oğlundan Tuğyan'ın avukatına zehir zemberek sözler! "Sana bunları söyleten kim?"

İyi biliyor olduğunu tahmin ediyorum mesleğin gereği, ancak anneme karşı halkın gözünde çıkıp yaratmaya çalıştığın veya çalışmadığın bu algı, Güllünün en sevdiği insan ben: OĞLU TUĞBERK YAĞIZ HAMZA GÜLTER olarak ve milyarlarca hayranı olarak, seni kınıyorum VE KINAYACAĞIM...