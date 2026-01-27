Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu çıktı

Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

Yalova’da bulunan evinin penceresinden düşerek şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu, Tuğberk Yağız Gülter’in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıktı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, Tuğberk Yağız Gülter’den alınan saç ve kan örnekleri negatif çıktı.

gullu.webp

KARDEŞİNİN DE TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKMIŞTI!

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı.

Güllü'nün oğlu Tuğyan'ın sevgilisiyle karşılaşmasını anlattı! "Gözlerini kaçırdı"Güllü'nün oğlu Tuğyan'ın sevgilisiyle karşılaşmasını anlattı! "Gözlerini kaçırdı"

KERVAN EMİROĞLU’NDAN ÖRNEK ALINMIŞTI!

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Emiroğlu ise, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Soruşturma süreci sürerken Kervan Emiroğlu hakkında yeni bir adım atılmış ve sevk işlemi çerçevesinde Emiroğlu'ndan kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı