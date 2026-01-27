Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu çıktı
Yalova’da bulunan evinin penceresinden düşerek şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu, Tuğberk Yağız Gülter’in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıktı.
Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, Tuğberk Yağız Gülter’den alınan saç ve kan örnekleri negatif çıktı.
KARDEŞİNİN DE TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKMIŞTI!
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı.
KERVAN EMİROĞLU’NDAN ÖRNEK ALINMIŞTI!
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Emiroğlu ise, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.
Soruşturma süreci sürerken Kervan Emiroğlu hakkında yeni bir adım atılmış ve sevk işlemi çerçevesinde Emiroğlu'ndan kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtilmişti.