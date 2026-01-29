Güllü cinayetinde Kervan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'a ağır suçlamalar...

Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu ise gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dosyada para, tehdit ve altın iddiaları yer alırken, Kervan'ın ifadesindeki suçlamalar dikkatleri çekti.

GÜLLÜ CİNAYETİNDE KERVAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Güllü'nün ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'ın telefonundaki olay gecesi çekilen pencere fotoğrafı soru işaretlerine neden olmuştu.

Günaydın'dan Kerim Cengil'in haberine göre, o fotoğrafın neden çekildiğini Tuğyan'la mesajlaşmaları üzerinden açıklayan Kervan, olay günü İstanbul'da ve dışarıda olduğunu belirterek "Arkadaşımla buluşacaktım, fotoğrafımı attım. O da bana ne şekilde fotoğraf atacağımı göstermek için odasının fotoğrafını gönderdi. Nerede olduğumu öğrenmek istiyordu" dedi.

Kervan Eminoğlu, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı iddiasını da yanıtladı. Tuğyan ile Sultan’ı da bu tür maddeleri kullanırken hiç görmediğini söyledi. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesinin yanına gittiğinde sık sık tartışmalar yaşandığını ve bu tartışmaların ardından birlikte kaldıkları eve geri döndüğünü anlattı.

Anne-kız arasındaki anlaşmazlıkların temelinde para meselesinin bulunduğunu öne süren Eminoğlu, Güllü’nün kızından çocuğu için aylık dört çeyrek altın talep ettiğini ifade etti.

TUĞYAN'A AĞIR SUÇLAMALAR...

Kervan Eminoğlu, ifadesinde Tuğyan’ın bir süre arkadaşlarında kaldığını, Güllü'nün kendisini eve almadığı gerekçesiyle büyük öfke duyduğunu anlattı. Bu süreçte Tuğyan’ın annesinin altınlarını çalacağını söylediğini öne süren Eminoğlu, ilişkileri boyunca anne-kız arasında sürekli tartışmalar yaşandığını ileri sürdü. Kervan, 17 Mayıs’ta Tuğyan’dan uzaklaşarak İstanbul’a gittiğini, Tuğyan’ın ise peşinden geldiğini belirtti. Daha sonra aralarında mesajlaşma olduğunu aktaran Eminoğlu, Tuğyan’a annesinin yanına gitmesini söylediğini, bunun üzerine Tuğyan’ın annesine yönelik ağır ifadeler içeren bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Tuğyan'ın Güllü'nün 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı isimli kişiye de değindi. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesine yönelik olarak “darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden intikam alacağını” söylediğini öne sürdü. Ayrılığın ardından Tuğyan’ın sokakta kalmasına üzüldüğü için kendisine yardım ettiğini belirten Eminoğlu, ilişkileri boyunca sık sık ayrılıp barıştıklarını ve Tuğyan’ın kendisine sürekli yalan söylediğini iddia etti. 17 Mayıs’ta Tuğyan’ın kendisini ailesi üzerinden tehdit ettiğini ileri süren Kervan, arabama yasaklı madde koyacağını söylediğini ifade etti. Tuğyan’ın uyuşturucu madde kullandığını hiç görmediğini ancak Tuğyan’ın Yalova’da Roman Mahallesi’ne gidip geldiğini ve orada tanıdıkları bulunduğunu söyledi. Eminoğlu, banka kartını Tuğyan’a verdiğini ve kartı onun kullandığını, ayrıca kendisine araç tahsis ettiğini ifade etti. İlişkileri süresince Tuğyan’ın tüm masraflarını kendisinin karşıladığını da beyan etti. Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu çıktı Tuğyan’ın, çantasından yaklaşık 100 bin liraya yakın para ile pırlanta yüzüğünü aldığını da öne süren Kervan, olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini söyledi. Kayıtlardaki sesin Tuğyan’a ait olduğunu söylediğinde, Tuğyan’ın kendisine bunun yapay zekâ ile oluşturulduğunu söylediğini iddia etti. Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı Kervan Eminoğlu, ifadesinin devamında Tuğyan’ın kendisinden telefonundaki mesajları silmesini istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Olayın ardından kendisinden 5 bin dolar talep edildiğini belirten Eminoğlu, bu paranın ses analizi yaptırmak amacıyla istendiğinin söylendiğini aktardı. Kaçma ihtimali bulunduğunu düşündüğü için söz konusu parayı vermediğini ifade eden Eminoğlu, daha sonra tehdit edildiğini ileri sürdü. Bu nedenle suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü kaydeden Eminoğlu, ancak iki avukatın eşiyle de görüşerek kendisini bu düşünceden vazgeçirdiğini belirterek, olaya ilişkin bilgisinin bunlardan ibaret olduğunu söyledi.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerletilmesi amacıyla adli kontrol süreci devam ettirilen Kervan hakkında yeni bir işlem daha yapıldı. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacak.