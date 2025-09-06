Görevden uzaklaştırılmıştı: Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini, Arslan'ın telefonlarının kapalı olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını duyurdu.

Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtiliyor. Arslan’la bağlantı başkaları da gözaltına alınabilir."

ADI İFADELERDE GEÇTİ

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra Savcılıkça Fazlı Ateş’in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsmail Saymaz, ayrıca Arslan'ın kendisine bire bir benzeyen erkek kardeşinin "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Arslan'a bire bir benzeyen erkek kardeşi, Niğde otoyolunda ilerlediği sırada aracının durdurulması üzerine yakalandı. İlker Arslan ile kardeşi arasındaki benzerlik, akıllara "şaşırtma" taktiği uyguladıklarını getirdi. Kardeş Arlan, bu nedenle de "suçluyu kayırmak" suçundan gözaltına alındı.

İlker Arslan'ın kardeşinin gözaltına alındığını İsmail Saymaz şu sözlerle duyurdu:

"Yakalama kararı çıkarılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın şahsi aracının 200 km hızla Niğde otoyolunda ilerlediği saptandı. Araç takip edilerek durduruldu. Aracın içinden kendisi birebir benzeri olan kardeşi çıktı. Arslan’ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı."