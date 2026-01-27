Gazipaşa'da yangın: 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle Donatım Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 3 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı.
YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Çıkış sebebi bilinmeyen yangının, Hayri B.'nin oturduğu evin baca kısmında çıktığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen yangın, evin odalarına yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı hızlı müdahaleyle söndürüldü.
DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında Ayşe B. dumandan etkilendi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Ayşe B., ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin, yangına ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)