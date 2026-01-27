Gazipaşa'da yangın: 1 kişi yaralandı

Gazipaşa'da yangın: 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle Donatım Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 3 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı.

gazipasa-yangin.png

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkış sebebi bilinmeyen yangının, Hayri B.'nin oturduğu evin baca kısmında çıktığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen yangın, evin odalarına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Üsküdar'da panik anları! Yolcu indiren metrobüste yangın çıktıÜsküdar'da panik anları! Yolcu indiren metrobüste yangın çıktı

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında Ayşe B. dumandan etkilendi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Ayşe B., ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEM Otoyolu’nda yangın paniği! Cip alev topuna döndüTEM Otoyolu’nda yangın paniği! Cip alev topuna döndü

Polis ekiplerinin, yangına ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Silifke’yi sağanak ve dolu vurdu
Silifke’yi sağanak ve dolu vurdu
Erden Timur'un sahibi olduğu binaya silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu binaya silahlı saldırı
Fren yerine gaza basan sürücü kuaför dükkanına daldı
Fren yerine gaza basan sürücü kuaför dükkanına daldı