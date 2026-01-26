TEM Otoyolu’nda yangın paniği! Cip alev topuna döndü

Yayınlanma:
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan cipte, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan TEM Hadımköy Bağlantı Yolu’nda, saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Edirne istikametinde hareket halinde olan cipin motor kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler tüm aracı sardı.

istanbul-esenyurt-tem-otoyolunda-cip-1135696-337150.jpg

KISA SÜREDE TÜM ARACI SARDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken yangının ardından cip kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer yandan, cipin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.




Kaynak:DHA

