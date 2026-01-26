TEM Otoyolu’nda yangın paniği! Cip alev topuna döndü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan cipte, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.