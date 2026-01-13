Fransa'dan İzmir'e getirilen Juliet hayatını kaybetti

İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken Juliet isimli jaguar, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildiği belirtildi.

SON DÖNEMİNİ İZMİR'DE GEÇİRDİ

Juliet isimli jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı. Ancak veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet yaşamını yitirdi.

Fransa'da dünyaya gelen Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasından sonra yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği aktarıldı.

Kaynak:AA

