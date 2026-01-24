'Fenomen' kasap Bakır Minare'ye silahlı saldı!

'Fenomen' kasap Bakır Minare'ye silahlı saldı!
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da sosyal medyada tanınan kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat, iş yerlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’da sosyal medyada tanınan kasap Bakır Minare (45) ile yanında çalışan İsmail Polat (43), iş yerlerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kasap dükkânına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Minare ve Polat’a ateş açtı. Saldırı sonucu her iki yaralı da ayaklarından vurularak yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Çevredeki esnafın ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Minare ve Polat’ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

