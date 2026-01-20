Evini ve aracını yakıp kendini vurmuştu: Hayatını kaybetti!

Olay, 7 Ocak'ta Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana gelmişti. Kendisine ait evi ve ardından kapı önündeki otomobilini yakan Moralı, daha sonra av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakım servisinde tedavi gören Moralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 gün süren yaşam savaşını yitirdi.

OLAY GÜNÜ NELER YAŞANMIŞTI?

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangınları söndürmüş, polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Moralı'nın çevresinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayın nedenine dair yürütülen adli soruşturma devam ediyor.