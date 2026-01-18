Evde gelen feci ölüm: 2 yaşındaki çocuğun başı bazaya sıkıştı
Nevşehir'de kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Elde edilen bilgilere göre, Ailesiyle dedesinin il merkezine bağlı Çardak köyündeki evine giden 2 yaşındaki Amine A, yakınlarının malzeme çıkarmak amacıya açtığı bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.
Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaran aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Adrese gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Amine A'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
