Evde gelen feci ölüm: 2 yaşındaki çocuğun başı bazaya sıkıştı

Yayınlanma:
Nevşehir'de kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, Ailesiyle dedesinin il merkezine bağlı Çardak köyündeki evine giden 2 yaşındaki Amine A, yakınlarının malzeme çıkarmak amacıya açtığı bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaran aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Siirt'te ekipler 8 yaşındaki çocuk için seferber olduSiirt'te ekipler 8 yaşındaki çocuk için seferber oldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuk kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölüÇocuk kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

Amine A'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak:AA

