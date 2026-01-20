Evde bakım yardımında yönetmelik değişti: Gelir testi kriterleri yeniden düzenlendi

Günlük hayatın gerekliliklerini tek başına yerine getiremeyen ve başkasının bakımına muhtaç olan engelli vatandaşlar için sağlanan evde bakım yardımında kriterler güncellendi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Evde Bakım Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, gelir testi hesaplamalarını doğrudan etkileyecek düzenlemeler içeriyor.

Bu aydan itibaren 13 bin 878 TL olarak ödenen yardımdan faydalanabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Bu tutar 2026 yılı için 18 bin 717 TL olarak belirlendi. Geçen hafta yayımlanan yönetmelik ise bu gelir tespitinin nasıl yapılacağına dair yeni parametreler getirdi.

İKİNCİ KONUT HESABINDA YENİ YÖNTEM

Gelir tespitinde, ailenin ikamet ettiği konut haricindeki diğer gayrimenkullerin hesaplanma şeklinde değişikliğe gidildi. Daha önceki uygulamada hem rayiç bedelin 240'ta biri hem de kira geliri birlikte dikkate alınıyordu. Yeni düzenleme ile şu yöntem uygulanacak:

Kira geliri varsa: Rayiç bedelin 240'ta biri artık dikkate alınmayacak. Sadece kira sözleşmesindeki tutar, sözleşme yoksa beyan edilen kira geliri hesaba katılacak.

Kira geliri yoksa: İkamet edilen konut haricindeki mülkten kira elde edilmiyorsa, takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelin 120'de biri gelir hesabına dahil edilecek.

Diğer mülkler: Depo, arsa, arazi, tarla gibi mülkler için rayiç bedelin 240'ta biri ile varsa bu mülklerden elde edilen zirai veya ticari gelirlerin toplamı hesaba katılacak.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN 'ÖTV LİMİTİ' DÜZENLEMESİ

Önceki yönetmelikte ailenin binek aracının kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri doğrudan gelir hanesine yazılıyordu. Yeni yönetmelikte ise "ÖTV'siz araç limiti" kriteri getirildi.

Tek aracı olanlar: Ailede bir adet binek araç bulunması durumunda, aracın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen ÖTV'siz araç limitine (2026 yılı için 2 milyon 873 bin TL) kadar olan kısmı gelir hesabına katılmayacak. Sadece bu limiti aşan kısmın 120'de biri hesaplamaya dahil edilecek.

Birden fazla aracı olanlar: Ailede birden fazla araç varsa; rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan aracın 2 milyon 873 bin TL'yi aşan kısmı hesaplanacak. Diğer araçların ise tamamının kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelire eklenecek.

Bu düzenleme ile araç bedellerinin hane gelirini yükseltici etkisi, önceki sisteme göre sınırlandırılmış oldu.

BURS VE STAJ ÜCRETLERİ HESAP DIŞI BIRAKILDI

Gelir testi hesaplamasında hane halkının gelir kalemleri de yeniden değerlendirildi. Eski yönetmelikte hesaba katılan bazı gelirler kapsam dışına çıkarıldı. Buna göre artık şu kalemler gelir hesabına dahil edilmeyecek:

Çocuklar için alınan öğrenim kredisi ve burslar.

Mesleki eğitim kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardımları.

Düzenli ve düzensiz diğer sosyal yardımlar ile koruyucu aile ödemeleri.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE 90 GÜN SÜRE TANINACAK

Önceki uygulamada adres değişikliği durumunda engelli bakım yardımı kesilmekteydi. Yeni düzenleme ile vatandaşlara süre tanındı. Nakil talebinde bulunulması halinde işlemler bakanlık bilgi sistemi üzerinden yürütülecek.

Kişinin 90 gün içerisinde yeni adresine nakil için talepte bulunmaması veya sistem üzerinden işlemin tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak. Bu süre zarfında yardım ödemesi devam edecek.

RAPOR UYUŞMAZLIĞINDA GERİ ÖDEME ŞARTI

Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeye göre; "sürekli" ibareli sağlık raporuyla yardım alan kişi hakkında, daha sonra yardımdan yararlanmaya uygun olmayan bir rapor düzenlendiği tespit edilirse süreç değişecek. Bu durumda yardım, uygunsuz raporun düzenlendiği tarih itibarıyla kesilecek. Rapor tarihinden sonra yapılan ödemeler varsa geri alınacak.

GELİR TESTİNİ GEÇME İHTİMALİ ARTTI

Yapılan değişiklikler genel olarak değerlendirildiğinde; özellikle tek binek aracı olan, oturduğu ev haricinde tek konutu bulunan ve hanesinde burs/staj geliri olan ailelerin gelir testindeki hesaplanan gelir tutarı düşecek. Daha önce hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı (asgari ücretin 3'te 2'si) nedeniyle yardım alamayan vatandaşların, yeni kriterleri karşılama olasılığının arttığı belirtiliyor.