Evde bakım yardımı için yeni şart: Zorunlu oldu

Evde bakım yardımı için yeni şart: Zorunlu oldu
Yayınlanma:
Evde bakım yardımı için şartlar yeniden düzenlendi. Yardımdan yararlanmak için artık heyet tarafından düzenlenecek "bakım raporu" zorunlu hale getirildi. Ayrıca nakil süresi ve gelir hesaplamasına ilişkin yeni kurallar belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, evde bakım yardımına ilişkin başvuru şartları, değerlendirme ve denetim süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

HEYET RAPORU ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, engelli bireyin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediğinin bir heyet tarafından düzenlenecek özel bir "bakım raporu" ile tespit edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu, mevcut sağlık raporuna ek bir şart.

GELİR HESABINDA YENİ KRİTERLER

Hane gelirinin hesaplanma şekli de güncellendi. Hanede bulunan binek araçların kasko veya rayiç bedeli gelir hesabına dahil edilecek. Buna karşılık, öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri gelir hesabından çıkarıldı.

Son Dakika | Sosyal yardım ücretlerine 2026 zammı! Evde bakım maaşı çocuk yardımı...Son Dakika | Sosyal yardım ücretlerine 2026 zammı! Evde bakım maaşı çocuk yardımı...

YARDIM İÇİN HEYET KARAR VERECEK

Yapılacak kontrol ve rehberlik incelemeleri sonucunda, engelli bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğinin tespit edilmesi halinde yardım heyet kararıyla sonlandırılacak. Ayrıca, evde bakım yardımı alan bir bireyin başka bir engellinin bakımını üstlenemeyeceği hükme bağlandı.

Evde bakım yardımı ödemeleri başladıEvde bakım yardımı ödemeleri başladı

İTİRAZ SÜRESİ 30 GÜN OLARAK BELİRLENDİ

Adres değişikliği durumunda nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanması şartı getirildi; aksi halde yardım kesilecek. Yardımın kesilmesine yönelik kararlara 30 gün içinde itiraz edilebilecek. Yersiz yapılan ödemeler ise yasal faiziyle birlikte geri alınacak. Yönetmelik, 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
6 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 226 milyon TL tespit edildi
6 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 226 milyon TL tespit edildi
İçişleri Bakanlığı’ndan 16 mülki idare amiri için terfi kararı
İçişleri Bakanlığı’ndan 16 mülki idare amiri için terfi kararı