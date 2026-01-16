Evde bakım yardımı için yeni şart: Zorunlu oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, evde bakım yardımına ilişkin başvuru şartları, değerlendirme ve denetim süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

HEYET RAPORU ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, engelli bireyin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediğinin bir heyet tarafından düzenlenecek özel bir "bakım raporu" ile tespit edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu, mevcut sağlık raporuna ek bir şart.

GELİR HESABINDA YENİ KRİTERLER

Hane gelirinin hesaplanma şekli de güncellendi. Hanede bulunan binek araçların kasko veya rayiç bedeli gelir hesabına dahil edilecek. Buna karşılık, öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri gelir hesabından çıkarıldı.

YARDIM İÇİN HEYET KARAR VERECEK

Yapılacak kontrol ve rehberlik incelemeleri sonucunda, engelli bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğinin tespit edilmesi halinde yardım heyet kararıyla sonlandırılacak. Ayrıca, evde bakım yardımı alan bir bireyin başka bir engellinin bakımını üstlenemeyeceği hükme bağlandı.

İTİRAZ SÜRESİ 30 GÜN OLARAK BELİRLENDİ

Adres değişikliği durumunda nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanması şartı getirildi; aksi halde yardım kesilecek. Yardımın kesilmesine yönelik kararlara 30 gün içinde itiraz edilebilecek. Yersiz yapılan ödemeler ise yasal faiziyle birlikte geri alınacak. Yönetmelik, 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.