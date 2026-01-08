Son Dakika | Sosyal yardım ücretlerine 2026 zammı! Evde bakım maaşı çocuk yardımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan ocak ayı düzenlemesiyle sosyal yardım programlarında artışa gidildiğini duyurdu. Göktaş, bu adımla toplumun dezavantajlı kesimlerine sunulan hizmetlerin güçlendirildiğini belirtti.

Göktaş, sosyal yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni düzenlemeyle birlikte, birçok sosyal yardım kaleminde artış yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş’ın verdiği bilgilere göre:

Ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya çıkarıldı.

Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya ulaştı.

Yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylığı 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya çıktı.

18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen aylık da 5 bin 103 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM ÜCRETİ 2026

Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler için verilen evde bakım yardımı da artırıldı. Göktaş, “2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi” dedi. 2025 yılında bu kapsamda 67,7 milyar liralık ödeme yapıldığını aktardı.

ÇOCUK BAŞINA YAPILAN AYLIK DESTEK

Çocukların aile yanında desteklenmesini hedefleyen Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de yükseldi. Çocuk başına yapılan aylık destek 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya çıkarıldı. Koruyucu ailelere yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya yükseltildi.

Son Dakika | Havale ve EFT ücretlerine 2026 zammı!

VEFAT VE KRONİK HASTALIK YARDIMI

Kronik hastalık yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya,

Vefat yardımı ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya çıkarıldı.

Bakan Göktaş, yardımların yeni tutarlarla şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirtti.