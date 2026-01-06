Son Dakika | Havale ve EFT ücretlerine 2026 zammı!

Yayınlanma:
Son dakika.... Para transferi ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden artırıldı. TÜİK’in açıkladığı yüzde 30,9’luk yıllık enflasyon oranı doğrultusunda, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı komisyonlar otomatik olarak güncellendi.

Para transferi ücretleri, 2026 yılıyla birlikte yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verileri doğrultusunda, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı komisyonlar güncellendi.

2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının yüzde 30,9 olarak kesinleşmesiyle, bankacılık hizmet bedellerine de aynı oranda zam yapıldı. Eknomim'in haberine göre; bu kapsamda para transferi ücretleri, yılbaşında otomatik olarak artırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 30,9’luk 2025 TÜFE oranı doğrultusunda, para transferi ücretlerine aynı oranda zam yapıldı. Bankalar, her yılbaşında bu oran üzerinden otomatik güncelleme yapıyor.

İŞTE YENİ TUTARLAR

Yeni düzenlemeye göre EFT ve havale işlemlerinde alınacak ücretler şöyle:
– 8.300 TL’ye kadar olan işlemlerde: 8,37 TL,
– 8.300–399.000 TL arası işlemlerde: 16,76 TL,
– 399.000 TL ve üzeri işlemlerde: 209,38 TL komisyon alınacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

