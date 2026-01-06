EFT, havale işlemleri arap saçına döndü: Şimdi ne olacak?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve finansal sistemdeki güvenliği artırmayı amaçlayan yeni tebliğ, uygulama sürecindeki belirsizlikler nedeniyle tartışmalara yol açtı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen ancak Resmi Gazete’de henüz yayımlanmayan düzenleme, bankalar ve elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan EFT, havale ve nakit işlemleri kapsıyor.

200 bin üzeri para transferine açıklama zorunluluğu ertelendi

Ekonomi dünyasında ise düzenlemenin içeriği kadar, son anda gündeme gelen "kademeli geçiş" ve limit artışı haberleri konuşuluyor.

MASAK’IN HEDEFİNDE NE VAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren MASAK, bu tebliğ ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ancak uygulama hayata geçmedi: Peki şimdi ne olacak?

Türkiye’nin uluslararası standartlara (FATF) uyumunu güçlendirmek amacıyla hazırlanan taslağa göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında para transferlerinin mahiyeti artık detaylı bir şekilde beyan edilmek zorunda.

Finansal kuruluşlar; gayrimenkul alımı, araç satışı, borç ödeme, kira, danışmanlık veya sosyal medya ödemesi gibi kategorileri müşterilerine seçenek olarak sunacak.

HER İŞLEME AYRI AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Dünya Gazetesi yazarı Talha Apak, para transferi ile ilgili yaşanan karmaşayı ele aldı. Apak'ın aktardığına göre yeni düzenleme ile "bireysel ödeme" veya "diğer" diyerek para gönderme dönemi zorlaşıyor.

Dev banka uyardı: İBAN'lar değişecek, para transferinde sorun yaşamayın

Eğer seçilen kategori somut bir bilgi içermiyorsa, göndericinin en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama yazması gerekecek. Nakit işlemlerde ise denetim çok daha sıkı. 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit hareketlerinde detaylı açıklama istenirken, 2 milyon TL’yi aşan tutarlarda "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu hale getiriliyor.

20 MİLYONU AŞAN İŞLEMLERDE DOSYA ŞARTI

Milyonların para trafiğini yakından izleyecek olan tebliğ, özellikle yüksek meblağlı nakit işlemleri adeta mercek altına alıyor. 20 milyon TL üzerindeki nakit hareketlerinde sadece form doldurmak yetmeyecek; işlemin dayanaklarını içeren belgelerin de sisteme eklenmesi gerekecek. Eğer hesap sahibi istenen bu bilgileri ve belgeleri temin etmezse, bankalar veya finansal kuruluşlar söz konusu işlemi gerçekleştirmeyecek.

CEZALAR EL YAKIYOR: HAPİS RİSKİ VAR

Düzenlemenin en çok dikkat çeken yönü ise ağır yaptırımları. Belirlenen kurallara riayet etmeyen, hatalı veya eksik beyanda bulunan kişileri ciddi hukuki süreçler bekliyor.

Kanun kapsamında, bu yükümlülükleri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilmesi öngörülüyor.

BELİRSİZLİK HALKI TEDİRGİN EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sızan kulis bilgilerine göre, 200 bin TL olarak belirlenen alt sınırın 400 bin TL veya 500 bin TL’ye çıkarılması gündemde.

Ayrıca uygulamanın 1 Mart veya 1 Temmuz tarihlerine kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi tartışılıyor.

Uzmanlar, "nereden buldun" yasası gibi temel bir düzenleme eksikken, sadece transferleri sorgulamanın yeni mağduriyetler yaratabileceği konusunda uyarıyor.