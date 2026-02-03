Eşi ve oğlunu vahşice öldüren kumarbaz baba kanla 'beni affedin' yazmış

Edirne’de Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda, 4 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Ömer Gökhan Alacı, eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü.

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI!

Ertesi sabah, anne Meliha Örs, kızı Didem’i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını ifade ederek onunla konuşmak istediğini söyledi.

Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedeniyle bileklerinde bıçakla kesik izleri bulunan Ömer Gökhan Alacı'yı yaralı halde buldu. Alacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

KANIYLA “BENİ AFFEDİN” YAZMIŞ!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğu da ifade edildi.

YASA DIŞI KUMAR SİTESİNDE HESABI VARMIŞ!

Ömer Gökhan Alacı’nın, aynı zamanda yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan’ın adıyla ‘Kaan6722’ rumuzlu hesap açtığı da belirtildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI!

Sanık Alacı’nın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık Ömer Gökhan Alacı, sağlık problemleri dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı için duruşmaya katılamazken, Didem Örs Alacı’nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Ahmet Örs, damadının kendisine karşı hiçbir saygısızlığı olmadığını ifade ederek maddi açıdan bir sorunları varsa da bunları kendilerine yansıtmadığını söyledi.

Örs, olaydan önceki gece olayın yaşandığı evde birlikte oturduklarını ve torunu Doruk Kaan’ın okul durumunu ve ailevi bazı meseleleri konuştuklarını anlattı. Ertesi sabah olayın ardından eve ilk girenlerden birisi olduğunu söyleyen Örs, Alacı’nın bedeninin yanında kan ile ‘Beni affedin’ yazısı gördüğünü ifade etti.

Didem Örs Alacı'nın ablası Duygu Özpelvan da olayın yaşandığı gün kız kardeşinin kendisine kahvaltıya geleceğini, gelmediği için defalarca telefonla arayıp mesaj attığını belirterek Ömer Gökhan Alacı’nın kendisine, 'Didem ilaçlarını içti, uyuyor. Sana öğleden sonra gelecek’ şeklinde mesaj attığını ifade etti. . Mahkeme, sanık Alacı’nın ifadesinin alınamaması nedeniyle duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

"DİDEM VE DORUK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Duruşma sonrası konuşan ailenin avukatı Erdi Ertek, "Sanık hastaneye gitme bahanesiyle katılmadı. Bekliyoruz, bir sonraki celse 3 Nisan’da. Biz yine burada olacağız, Didem ve Doruk için sonuna kadar her şeyi yapacağız. Sanığın bu celse kaçmış olması, sonuna kadar kaçacağı anlamına gelmiyor. Elbet en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.