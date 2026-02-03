7 aylık hamile eşini tabancayla bacaklarından vurup kaçtı! Plastik eldiven detayı

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda, Abdullah A. (32) ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. (25) arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı.

3 çocuk annesi defalarca bıçaklanarak katledilmişti! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Abdullah A., tartıştığı 7 aylık hamile eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından tabancayla vurarak kaçtı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Silah seslerini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hatice A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN OTOMOBİLLE KAÇTI!

Saldırganın ise, genç kadını yaraladıktan sonra apartmandan hızla çıkarak otomobiline bindiği ve kaçtığı tespit edildi. Şahin binadan çıkarak kaçtığı anlar, sitedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PLASTİK ELDİVEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.