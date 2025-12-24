Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü
Ankara'yı ziyaret eden Libya heyetinin uçağının kalkış yaptığı Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan sonra düşmesinin ardından havaalanında trafiğin normale döndüğü bildirildi.
Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda dahil Libya heyetinden 5 kişi ile 3 mürettebat bulunuyordu. Libya makamları uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara'dan kalkan özel jet düştü: Libya Genelkurmay Başkanı da uçaktaydı
Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!
NE OLMUŞTU
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda dahil 5 kişiyi taşıyan özel jet, Esenboğa'dan havalandıktan kısa süre sonra düştü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini duyurdu. Libya'da 3 günlük yas ilan edildi.