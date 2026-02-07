Erzincan'da korkutan deprem ikiye böldü

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Erzincan'da meydana gelen korkutan deprem, bilim dünyasını ikiye böldü. "Büyük depremin habercisi olur mu?" sorusuna yanıt veren deprem uzmanları fikir ayrılığına düştü.

Erzincan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 4,9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlarda tedirginlik yaratan depremin ardından kent genelinde olumsuz bir ihbar yapılmaması yüreklere su serpti.

Depremin hissedilir şiddeti soru işaretlerine neden olurken deprem bilimcilerden açıklamalar peş peşe geldi. "Büyük depremin habercisi olur mu?" sorusuna yanıt veren deprem bilimciler fikir ayrılığına düştü.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, 6 Şubat, saat 14.16’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kemah olan depremin yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin enlem ve boylam koordinatları ise 39.70694 N, 38.84639 E olarak paylaşıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

erzincanda-korkutan-deprem-ikiye-boldu.jpg

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kemah-Hakbilir/Erzincan hattında, Karaca Fayı kolları arasında meydana geldiğini belirterek, “Deprem kritik yerde. KAF’ın 7. su segmentinde deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın” değerlendirmesinde bulundu.

erzincanda-korkutan-deprem-ikiye-boldu-2.jpg​​​​​​​

Prof. Dr. Osman Bektaş ise farklı bir görüş dile getirerek, depremin Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Erzincan Segmenti’nin doğu ucunda, Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir sarsıntı olduğunu ifade etti. Bektaş, “Büyük deprem habercisi sayılmaz” görüşünü paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

