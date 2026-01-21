Erdoğan Murat Yetkin'i görünce şaşırdı! "Bu piyasalarda var mıydı"
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gazeteci Murat Yetkin'le karşılaşınca verdiği tepki gündem oldu. Erdoğan, Murat Yetkin’i gördüğünde yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" dedi. Kalabalıktan bir kişi de, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle karşılaşması sırasında yaşanan bir diyalog gündem oldu.
"BU SON ZAMANLARDA PİYASALARDA VAR MIYDI YA?"
Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan’ın, gazeteci Murat Yetkin’i fark ettiği anda verdiği tepki kameralara yansıdı. Görüntülerde Erdoğan’ın, Yetkin’i gördükten sonra yanındakilere dönerek, “Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?” ifadelerini kullandığı görüldü.
Erdoğan’ın bu sözleri üzerine yanındaki bir kişinin, “Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak” şeklinde yanıt verdiği de görüntülere yansıdı.