Erdoğan Murat Yetkin'i görünce şaşırdı! "Bu piyasalarda var mıydı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gazeteci Murat Yetkin'le karşılaşınca verdiği tepki gündem oldu. Erdoğan, Murat Yetkin’i gördüğünde yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" dedi. Kalabalıktan bir kişi de, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" dedi.