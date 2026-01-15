Erbakan'dan ABD uyarısı: Sırada Türkiye var!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin İran’a yönelik hazırlıklarının temelinde insan hakları veya demokrasi arayışının yatmadığını iddia ederek, bu müdahale girişiminin asıl amacının "Büyük İsrail" projesi olduğunu öne sürdü. Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"İran’a saldırı, İsrail’in huzur ve güvenliği ve büyük İsrail’in kurulabilmesi için yapılmak isteniyor. Irak’ı da İsrail için parçaladılar, Suriye’yi de aynı amaçla ameliyat masasına yatırdılar."

Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

"KÜRECİK VE İNCİRLİK KAPATILMALIDIR"

Erbakan, Türkiye’nin güvenliği için somut adımlar atılması çağrısında bulundu. ABD’nin Grönland’a yönelik hamlelerini de hatırlatarak "Amerika’dan bize dost olmaz" diyen Erbakan, hükümete şu sözlerle seslendi:

"Sıra bize gelmeden Kürecik Radar Üssü’nü de İncirlik Amerikan Üssü’nü de kapatın diyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini."

Erbakan'ın açıklaması bu şekilde: