Erbakan'dan ABD uyarısı: Sırada Türkiye var!

Erbakan'dan ABD uyarısı: Sırada Türkiye var!
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran’da yaşanan protestolar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri müdahale sinyali veren açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunan Erbakan, "ABD, İran’a saldırmak için hazırlık yapıyor, sırada Türkiye var. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin İran’a yönelik hazırlıklarının temelinde insan hakları veya demokrasi arayışının yatmadığını iddia ederek, bu müdahale girişiminin asıl amacının "Büyük İsrail" projesi olduğunu öne sürdü. Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"İran’a saldırı, İsrail’in huzur ve güvenliği ve büyük İsrail’in kurulabilmesi için yapılmak isteniyor. Irak’ı da İsrail için parçaladılar, Suriye’yi de aynı amaçla ameliyat masasına yatırdılar."

Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

"KÜRECİK VE İNCİRLİK KAPATILMALIDIR"

Erbakan, Türkiye’nin güvenliği için somut adımlar atılması çağrısında bulundu. ABD’nin Grönland’a yönelik hamlelerini de hatırlatarak "Amerika’dan bize dost olmaz" diyen Erbakan, hükümete şu sözlerle seslendi:

"Sıra bize gelmeden Kürecik Radar Üssü’nü de İncirlik Amerikan Üssü’nü de kapatın diyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini."

Erbakan'ın açıklaması bu şekilde:

“ABD, İran’a saldırmak için hazırlık yapıyor. İran’a saldırı, İsrail’in huzur ve güvenliği ve büyük İsrail’in kurulabilmesi için yapılmak isteniyor; insan hakları, demokrasi vs. için değil. Irak’ı da İsrail için parçaladılar. Suriye’yi de aynı amaçla adeta ameliyat masasına yatırdılar. Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi, sırada Türkiye var. Sıra bize gelmeden Kürecik Radar Üssü’nü de İncirlik Amerikan Üssü’nü de kapatın diyoruz. NATO üyesi Danimarka’nın egemenliğindeki Grönland’a bile göz koyan Amerika’dan bize dost olmaz. Bir kez daha uyarıyoruz: Kapatın artık düşmana istihbarat sağlayan Amerikan üslerini.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!