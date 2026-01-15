Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

İran’da devam eden şiddetli protestolar sonucu yükselen gerilim, askeri bir çatışma riskini zirveye taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoculara yönelik olası idam kararlarına karşı yaptığı sert uyarılar Tahran yönetiminde karşılık buldu. İran, gözaltına alınan göstericiler için herhangi bir idam planı bulunmadığını açıklayarak geri adım atarken, Washington yönetimi askeri seçeneklerin halen masada olduğunu vurguladı.

TAHRAN’DAN YALANLAMA VE KOMPLO İDDİASI

ABD Başkanı Trump’ın infazların durdurulduğuna dair bilgiyi teyit etmesinin ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Fox News’e konuşan Erakçi, protestolarda binlerce kişinin öldüğü yönündeki iddiaları "yanlış bilgilendirme kampanyası" olarak nitelendirdi. İdam planlarına dair haberlerin bir "İsrail komplosu" olduğunu öne süren Bakan, protestoların ilk on gününün barışçıl geçtiğini ancak sonrasında dışarıdan yönlendirilen terörist unsurların devreye girdiğini savundu. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise baskılar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’e ulaştığını bildirdi.

PENTAGON’UN MASADAKİ ASKERİ SENARYOLARI

The New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Pentagon’un Başkan Trump’a çok geniş bir askeri seçenek yelpazesi sunduğunu kaydetti. Olası müdahale planları arasında İran’ın nükleer programı ve balistik füze sistemlerine yönelik doğrudan saldırıların yanı sıra, güvenlik güçlerini hedef alan operasyonlar ve geniş kapsamlı siber saldırılar da yer alıyor. Uzun menzilli bombardıman uçaklarının bir süre alarma geçirildiği ancak sonrasında bu durumun askıya alındığı belirtilirken, herhangi bir saldırı emrinin tamamen Tahran’ın bir sonraki adımına bağlı olduğu ifade ediliyor.

BÖLGE GENELİNDE GÜVENLİK ALARMI VE TAHLİYELER

Gerilimin tırmanması üzerine bölgedeki ABD askeri varlığında da hareketlilik gözlendi. Katar’daki ABD üssünde görevli bazı personelin tedbir amaçlı üssü terk ettiği öğrenilirken, ABD istihbaratı olası bir saldırı durumunda İran’ın Katar, Suriye ve Irak’taki ABD üslerine misilleme yapabileceği uyarısında bulundu. Pek çok ülke vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları çağrısı yaparken, havayolu şirketleri de rotalarını İran hava sahasının dışına taşıdı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından kapatılan hava sahasının, NOTAM süresinin dolmasıyla birlikte Perşembe sabahı itibarıyla ticari uçuşlara kısmen açıldığı gözlendi.

İran hava sahasındaki durum​​​​

GÜÇ DENGELERİ VE BELİRSİZ SÜREÇ

Başkan Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada askeri müdahale ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, sürecin gelişimini yakından izleyeceklerini ifade etti. Şu an itibarıyla Orta Doğu’da bir uçak gemisi, füze fırlatma kapasitesine sahip üç muhrip gemisi ve Kızıldeniz'de konuşlu bir denizaltı bulunduran ABD, askeri hazırlıklarını en üst düzeyde tutmaya devam ediyor. İran’daki ağır ve gergin atmosfer sürerken, internet kesintilerinin devam etmesi sahadan sağlıklı bilgi akışını zorlaştırmaya devam ediyor.