Emekliye ‘bütçe yok’ denilirken... Saray’ın harcaması bir ayda 3 katına çıktı

Merkezi yönetim bütçe verileri, Cumhurbaşkanlığı harcamalarında son yıllarda belirgin bir artış eğilimi olduğunu ortaya koydu. Tasarruf vurgularına rağmen, kamu harcamaları özellikle 2025 yılının son çeyreğinde hız kazandı.

ARALIK AYINDA TARİHİ ZİRVE

Verilere göre, Cumhurbaşkanlığı'nın aylık harcamaları yıl içinde dengeli dağılmadı. Yılın toplam harcamasının yaklaşık yüzde 37'si, son üç ayda gerçekleşti. Ekim ayında 2,3 milyar TL, aralık ayında ise 2,7 milyar TL harcama yapılarak tarihi bir aylık zirveye ulaşıldı. Yılın son üç ayındaki toplam harcama 5,8 milyar TL oldu.

5 YILDA 5.5 KAT ARTIŞ

Harcamalardaki artış eğilimi, uzun vadeli verilerde de net şekilde görülüyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık harcamaları, 2020'de 2,9 milyar TL iken, 2025'te 15,8 milyar TL'ye yükseldi. Bu, beş yılda yaklaşık 5.5 katlık bir artış anlamına geliyor.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK HARCAMALARI DA YÜKSEK

Örtülü ödenek kapsamındaki gizli hizmet giderleri de 14,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu kalemde de harcamaların yıl sonuna doğru hızlandığı, sadece ekim ayında 3,7 milyar TL kullanıldığı kaydedildi. Açık ve örtülü harcamalarla birlikte Cumhurbaşkanlığı'na bağlı toplam harcama yükü 30,6 milyar TL'ye dayandı.

1,65 TRİLYON TL'LİK 'GÖREVLENDİRME GİDERİ'

Bütçede "görev zararı"nın yerini alan "görevlendirme gideri" kaleminde de rekor bir tutara ulaşıldı. 2025 yılı boyunca bu kalemdeki toplam ödeme 1 trilyon 650 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 970,9 milyar TL'si Sosyal Güvenlik Kurumları'na, 411,4 milyar TL'si kamu teşebbüslerine, 243 milyar TL'si ise mali kurumlara aktarıldı.