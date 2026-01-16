Erdoğan’ın memleketinde emekli sokağa çıktı: Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?

Erdoğan’ın memleketinde emekli sokağa çıktı: Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?
Yayınlanma:
Rize’de CHP, Sol Parti, Emek Partisi ve Demokrat Parti’nin yanı sıra sendikalar, çay üreticilerinin katılımıyla düzenlenen mitingde, iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterildi. Yapılan konuşmalarda "Saray güvenliği için ayrılan 1,8 trilyon TL ödeneğin 282 milyar TL'si kullanılmadan kalmıştır.16 milyon emekliye dağıtılsaydı, her emekli ayda 3 bin 713 TL ek gelir alabilirdi" denildi.

CHP, Sol Parti, EMEK Partisi, Demokrat Parti, Çay Üreticileri Birliği, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, ÇAYKUR mevsimlik işçileri ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla Rize’de "Sadaka değil, insanca yaşayacağımız ücret istiyoruz" mitingi düzenlendi.

Mitingde iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan onlarca yurttaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet", "Sadaka değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz", "Emekçiler burada, iktidar nerede" sloganları eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne yürüdü.

CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün öğrenciler karne alıyor. Eğer karnelerinde Atatürk resmi yoksa bilsinler ki bu geçicidir. Velilere sesleniyoruz: Karnelerin üzerine Atatürk resmini yapıştırıp çocuklarınıza verin. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılan zamları kabul etmiyoruz, reddediyoruz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşı itirazlara rağmen 20 bin TL olarak kabul edildi. Bu artış açıklanan enflasyonun bile altındadır. Saray güvenliği için ayrılan 1,8 trilyon TL ödeneğin 282 milyar TL'si kullanılmadan kalmıştır. Bu para 16 milyon emekliye dağıtılsaydı, her emekli ayda 3 bin 713 TL ek gelir alabilirdi. Kiralar nasıl ödenecek? Elektrik, su, doğalgaz faturalarını kim karşılayacak? Çocuğun okul masrafını, ilacını kim alacak? Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?"

Sol Parti Rize İl Başkanı Metin Posta, "Çay üreticileri, işçiler, mevsimlik çalışanlar. Birleşik halk muhalefetini güçlendirelim. Sokakta ve sandıkta birlikte mücadele edelim." dedi.

"AKP İKTİDARI SERMAYE YANLISI POLİTİKALARIYLA EMEKLİLERİ YOKSULLUĞA SÜRÜKLEDİ"

Emek Partisi Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, "Emekliler yoksulluğa mahkum edilemez. Yıllarca bu ülkenin fabrikalarını, tarlalarını, yollarını, okullarını ayakta tutan emekçiler bugün ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya. AKP iktidarı sermaye yanlısı politikalarıyla emeklileri yoksulluğa sürükledi. En düşük emekli maaşı açlık sınırının bile altındadır. Emekli maaşıyla kira ödenemiyor, temel gıda alınamıyor. TÜİK’in masa başında açıkladığı sahte enflasyon rakamları gerçek hayatla örtüşmüyor. Süt, peynir emekliler için lüks hâline geldi." ifadelerini kullandı.

"HORTUMLARI KESECEĞİZ DEDİLER, HORTUMLARI KENDİLERİNE BAĞLADILAR"

Demokrat Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik, "AK Parti iktidarı ilk gelirken ne demişti? "Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar" bitecek demişlerdi. "Hortumları keseceğiz" dediler, hortumları kendilerine bağladılar. Suriyelilere milyonlarca lira yardım var, Emekliye gelince yok sayılıyorlar." dedi.

Kaynak:ANKA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim