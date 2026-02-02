Elektrikli otomobil bir anda alev aldı: Zeytinburnu’nda site otoparkında yangın

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen yangın, 5 aracın hasar görmesine neden oldu. Can kaybı veya yaralanma olmayan olayda, site sakinleri geçici süreyle tahliye edildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ALEV ALDI OTOPARKA YAYILDI

Olay, sitenin -2'nci katındaki otoparkta saat 23.00 sıralarında, bir elektrikli otomobilde çıkan yangınla başladı. Belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, hızla park halindeki diğer dört araca sıçrayarak yayıldı.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak polis ekipleri, site içindeki 3 binada ikamet edenleri tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yangında toplam 5 araç hasar gördü. Binalardaki dumanın tamamen tahliye edilmesinin ardından, güvenli bir şekilde evlerine dönen site sakinlerinin herhangi bir olumsuz etkilenme yaşamadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenini kesin olarak belirlemek üzere yetkililer inceleme başlattı.