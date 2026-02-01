Kocaeli'de metal işleme tesisinde yangın!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde metal işleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Yangın, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir metal işleme tesisinde meydana geldi.

İş yerinden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE KEPENKLERİ KESEREK İÇERİ GİRDİ

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kapalı olan kepenklerini keserek içeri girdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu görüldü.

YARALANAN OLMADI: ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILCAK

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.