Düzce’de strafor fabrikasında yangın!

Düzce’de bir köpük ve strafor fabrikasında yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin büyümesine neden olurken, D100 karayolu her istikamete trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 21.00 civarında Kaynaşlı ilçesi Doğanlı mevkiinde faaliyet gösteren bir strafor fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı.

Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak geldi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle D100 karayolu her iki istikamete trafiğe kapatıldı. Sadece yangın söndürme araçları ile güvenlik güçlerinin geçişine izin veriliyor.

DÜZCE VALİSİ BÖLGEDE

Bu arada, Düzce Valisi Mehmet Makas, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Makas, strafor dolu depoların yandığını belirterek "Fabrika 24 saat esaslı çalışıyor. Şu an vardiyada 3 kişi var ama o 3 kişi de sağ salim kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla fabrikayı terk ettiler." dedi.

Vali Makas, Düzce, Sakarya ve Bolu'dan takviye alarak yangına müdahale ettiklerini, ekiplerin alevlerin çevredeki iş yerlerine sirayet etmemesi için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Straforun yanıcı olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle müdahalenin zorlu olduğunu anlatan Makas, "Sıçramasını engellersek bizim için büyük başarı, yoksa malzemenin bir kısmı yanacak, yanmadıktan sonra tam müdahale imkanımız yok. Biz sadece etrafında soğutma yapacağız ve kalan kısmını kurtarmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun, sevindirici nokta can kaybı ve yaralımızın olmaması." ifadelerini kullandı.