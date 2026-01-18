Elektrik akımına kapılarak can vermişlerdi! 2 arkadaş toprağa verildi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, oto tamir dükkanının kepenginin tam kapalı olmadığını fark eden komşu esnaf içeri girdi.

Dükkanda bakım ustası olarak çalışan Oğuzhan Bölükbaş ile arkadaşı Sami Güzel'in yerde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞLAR!

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Oğuzhan Bölükbaş ile Sami Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Bölükbaş ile Güzel'in elektrik akımına kapıldıkları tespit edildi.

Oğuzhan Bölükbaş'nın, arkadaşı Sami Güzel'in otomobilini tamir etmek için önceki gün saat 21.00 sıralarında birlikte dükkana geldikleri ifade edildi.

BUGÜN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR!

İki arkadaş, bugün son yolculuklarına uğurlandı. Sami Güzel’in cenazesi, Ünye ilçesi Keş Mahallesi Camisi’nde kılınan namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi. Oğuzhan Bölükbaş da Yüceler Mahallesi’nde toprağa verildi.