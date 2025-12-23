Ela Rumeysa Cebeci'nin rol aldığı film ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan isimleri arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasının ardından testi pozitif çıkan Cebeci, 17 Aralık tarihinde yeniden verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

TUTUKLANMASININ ARDINDAN BİR İFADE DAHA VERDİ

Cebeci'nin tutuklanmasının ardından yapılan telefon incelemesi ile Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifadeye çağrılmıştı. Saran'ın 20 Aralık tarihinde ifade verdiği esnada Cebeci yeniden adliyeye getirildi ve bir kere daha ifade verdi.

Sadettin Saran serbest: Ela Rumeysa Cebeci de getirildi

TÜRKİYE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ HALİNE GELDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bugüne kadar birçok ünlü ismin ifadeleri ve örnekleri alındı. Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı bu soruşturma, özellikle iktidara yakın gazetecilerin iddialarına göre daha da genişletilerek devam edecek.

AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN OYNADIĞI FİLM ORTAYA ÇIKTI

Halen tutuklu olan Ela Rumeysa Cebeci'nin 2017 yılında Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ünlü 'Ketenpere' filminde rol aldığı ortaya çıktı.