Evlerindeki düzenek ortaya çıktı! Polis yüzbinlercesini ele geçirdi

Evlerindeki düzenek ortaya çıktı! Polis yüzbinlercesini ele geçirdi
Yayınlanma:
Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 150 bin makaron ve çok sayıda tütün malzemesi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaAfyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

MİLYONLARCA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 140 bini dolu olmak üzere 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ton kıyılmış tütün, 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, tütün kurutma düzeneği ve çok miktarda ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!