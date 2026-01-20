Evlerindeki düzenek ortaya çıktı! Polis yüzbinlercesini ele geçirdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

MİLYONLARCA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 140 bini dolu olmak üzere 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ton kıyılmış tütün, 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, tütün kurutma düzeneği ve çok miktarda ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.