Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu hakkında konuştu! Abdi İbrahim'in patronu o partiye dikkat çektiUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu hakkında konuştu! Abdi İbrahim'in patronu o partiye dikkat çekti

UYUŞTURUCU APARATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin, kentte belirlenen adreslerde gerçekleştirdiği aramada, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ü.Y, Y.İ, H.K, E.P.A, A.B. ile K.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:AA

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!