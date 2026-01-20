Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
UYUŞTURUCU APARATLARI ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin, kentte belirlenen adreslerde gerçekleştirdiği aramada, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ü.Y, Y.İ, H.K, E.P.A, A.B. ile K.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak:AA