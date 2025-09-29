Ebru öğretmeni 22 kez bıçaklayan eşi için mahkemeden yeni karar: Adli tıp süreci başladı

Olay, 26 Ekim 2024 günü saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği apartmanın girişinde, ayrı yaşadığı ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Küçüktaşdemir, yanında getirdiği bıçakla eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 yerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı. Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi ise Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

DAHA ÖNCE ÖLÜM TEHDİDİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Soruşturma sürecinde, 3 yıllık evli olan çiftin bir süredir ayrı yaşadığı, daha önce boşanma davası açtıkları ancak sonrasında bu davadan vazgeçtikleri ortaya çıktı. Ayrıca, Ebru Küçüktaşdemir'in cinayetten önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu, fakat bu şikayetini de daha sonra geri çektiği belirlendi. Abdullah Küçüktaşdemir, emniyetteki ilk ifadesinde eşinin boşanmak istediğini ancak kendisinin buna karşı çıktığını belirterek, “Boşanmak istemiyordum. O boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi, aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” dedi. Sanık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ ADLİ TIP RAPORU BEKLEYECEK

Sanık Abdullah Küçüktaşdemir hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru Küçüktaşdemir'in annesi Serpil Alankaya ile ağabeyleri Volkan ve Serkan Alankaya ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.