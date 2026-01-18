Ebe ve hemşirelerin emeği görmezden geliniyor

Aile Hekimliği denildiğinde çoğu zaman yalnızca aile hekimleri akla geliyor. Oysa bu sistem, en az hekimler kadar emek veren aile sağlığı ebe ve hemşireleriyle ayakta duruyor. Bu emeğin büyük ölçüde görmezden gelindiğini belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşımı da bunu beslemektedir. Aile sağlığında çalışan ebe ve hemşireler önce “aile sağlığı elemanı”, ardından “aile sağlığı çalışanı” olarak tanımlanmıştır. Bakanlık, ebe ve hemşireleri “eleman” olarak görerek haklarını kolaylıkla göz ardı edebilmektedir. Bunun en somut örneklerinden biri ücret politikasıdır.” dedi.

Sağlık fiyatlandırmalarında yeni dönem

DR. MEHLEPÇİ: EBE VE HEMŞİRELER DÜŞÜK MAAŞ ALIYOR

Özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde ebe-hemşire maaşlarının artmaması için maaş tavan katsayısının 1,50’nin üzerine çıkarılmadığını anlatan Dr. Mehlepçi, “Bu nedenle bir ebe veya hemşire, maksimum performansla çalışsa dahi ancak yoksulluk sınırına yaklaşabilen bir gelir elde edebilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerindeki uygulamalar ise daha da adaletsizdir. Birimde hekim yoksa ya da hekim, bakanlığın dayattığı kronik hastalık izlemi (HYP) uygulamasını yapmıyorsa; ebe ve hemşireler aynı süre, aynı yoğunluk ve aynı sorumlulukla çalışsalar bile çok daha düşük maaş almaktadır. Hatta hekimi olmayan birimde görev yapan ebe-hemşireler 45–46 bin TL gibi son derece yetersiz hak edişlerle, geçinmenin dahi mümkün olmadığı koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır” diye konuştu.

Sağlık Bakanının 2025’in ilk aylarında defalarca “teşvikleri üç kat artırıyoruz, maaşlar artacak” söylemini dile getirdiğini anlatan Dr. Ahmet Mehlepçi, “Gerçekte ise tüm aile sağlığı merkezi çalışanları, ebesi, hekimi ve hemşiresi için sabit maaşlar azaltılmış, performansa dayalı ödeme artırılmış ve toplam hak edişler düşmüştür” dedi.

"GÜVENCELİ MAAŞ İSTİYORUZ"