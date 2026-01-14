Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından iki ayrı noktada uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

EVDE 130 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda ilk operasyon, Çamköy Mahallesi'nde F.S. isimli şüphelinin evine yapıldı. Buradaki aramada 130 gram sentetik uyuşturucu maddesi bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

AĞA MAHALLESİ'NDE İKİNCİ OPERASYON

Ağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise E.D. isimli şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada 71 gram sentetik uyuşturucu ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu şahıs da gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerini tamamlayan her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.