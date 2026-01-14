Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Yayınlanma:
Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 201 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından iki ayrı noktada uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

EVDE 130 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda ilk operasyon, Çamköy Mahallesi'nde F.S. isimli şüphelinin evine yapıldı. Buradaki aramada 130 gram sentetik uyuşturucu maddesi bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

AĞA MAHALLESİ'NDE İKİNCİ OPERASYON

Ağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise E.D. isimli şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada 71 gram sentetik uyuşturucu ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu şahıs da gözaltına alındı.

Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan Türk şirket çıktı: CHP'li Bakan'ın soruları yanıt bekliyorAvrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan Türk şirket çıktı: CHP'li Bakan'ın soruları yanıt bekliyor

Kentteki son 1 aylık uyuşturucu bilançosu beli oldu: 18 zehir taciri tutuklandıKentteki son 1 aylık uyuşturucu bilançosu beli oldu: 18 zehir taciri tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerini tamamlayan her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Türkiye
Hayvanlar karda mahsur kaldı: Ekipler ot ve saman taşıdı
Hayvanlar karda mahsur kaldı: Ekipler ot ve saman taşıdı
17 suçtan 80 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
17 suçtan 80 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı