Kentteki son 1 aylık uyuşturucu bilançosu beli oldu: 18 zehir taciri tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla son 1 ayda çeşitli operasyonlar düzenledi.

Zehir taciri binlerce sentetik hapla yakalandı: Şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 316 şüpheli yakalanırken, 575 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 11 bin 821 adet sentetik ecza, 2 kilogram 678 gram çeşitli sınıflarda uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca bir şüphelinin pantolonunun iç kısmında, uyuşturucu saklamak amacıyla gizli bölme oluşturduğu öğrenildi.

18 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 60 zanlıdan 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 280 şüpheli hakkında ise ilgili kanun gereği işlem başlatıldı.