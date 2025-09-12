Düğünde tavuk pilav krizi! 106 kişi hastanelik oldu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde aralarında çocukların da bulunduğu 106 kişi düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlendi.

Olay, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi’nde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreninde yaşandı.

Düğünde ikram edilen dağıtılan tavuk döner ve pilavdan yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

Baş dönmesi, kusma şikayeti olan aralarında çocukların da bulunduğu 106 kişi Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Büyük bölümü kendi araçlarıyla, bir bölümü de ambulanslarla hastanelere kaldırılan vatandaşların çoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Erzincan Valiliği, düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlenen 106 kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“12 Eylül 2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ve düğün yemeğinden pek çok vatandaşımızın rahatsızlandığı yönündeki bildirimler üzerine Altınbaşak Beldemize toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesinde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk tetkikler sonrası gıda zehirlenmesi olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlanmıştır. Meydana gelen gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül saat 22.10 itibariyle 67 vatandaşımız gerekli tedavilerin ardından taburcu edilmiş olup 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir.”