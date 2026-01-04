Diyarbakır'da buzlanan yolda can pazarı: 12 yaralı

Diyarbakır’da kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte karayollarındaki ihmaller zinciri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Öğle saatlerinde, yani günün en işlek ve aydınlık vaktinde Diyarbakır-Elazığ yolu Toprakevler mevkisi adeta buz pistine döndü. Yol güvenliğinin sağlanamadığı noktada meydana gelen feci kazada bilanço ağır oldu.

ÖĞLE SAATİNDE YOLLAR BUZ PİSTİ GİBİ

Kaza, buzlanmaya karşı yeterli önlemin alınıp alınmadığı tartışmalarını beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, yoldaki buzlanma nedeniyle bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, İ.T. yönetimindeki 35 U 4169 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin tüm çabasına rağmen kaygan zemin faciaya davetiye çıkardı.

İKİ ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: İÇİNDEN 12 YARALI ÇIKTI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, araçların içinde bulunan toplam 12 yurttaş yaralandı. Olay yerinde tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK DURDU İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Elazığ karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Yol, ekipler tarafından kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar kış aylarında ana arterlerde yaşanan bu tür zafiyetlerin bir an önce giderilmesini bekliyor.