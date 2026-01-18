'Distaste' isimli sosyal medya hesabının yöneticisi gözaltında

Yayınlanma:
Sosyal medya platformu X üzerinde faaliyet gösteren 'Distaste' isimli hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. Akbulut'un gözaltına alınmasıyla hesaba erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, X (Eski adıyla Twitter) sosyal medya platformu üzerinde faaliyet gösteren 'Distaste' isimli hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut, gözaltına alındı.

DİSTASTE'NİN YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, söz konusu hesabın paylaşımlarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluştuğu belirlendi.

Toplumsal barışı bozmaya yönelik içerikler ürettiği ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen sayfa yöneticisi Akbulut, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

distaste.webp

Atatürk rölyefine büyük terbiyesizliğe gözaltıAtatürk rölyefine büyük terbiyesizliğe gözaltı

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Gözaltı işlemleri sırasında şüphelinin ikametinde ve üzerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Bilişim uzmanları tarafından materyallerde yapılacak incelemelerin, hesabın başka bağlantıları olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yapıldığı öğrenildi.

disaste.webp

HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Hesaba Erişim Engeli Getirildi Operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, suç unsuru taşıyan içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla "Distaste" isimli X hesabına erişim engeli getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

