'Distaste' isimli sosyal medya hesabının yöneticisi gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, X (Eski adıyla Twitter) sosyal medya platformu üzerinde faaliyet gösteren 'Distaste' isimli hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut, gözaltına alındı.
DİSTASTE'NİN YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, söz konusu hesabın paylaşımlarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluştuğu belirlendi.
Toplumsal barışı bozmaya yönelik içerikler ürettiği ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen sayfa yöneticisi Akbulut, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Gözaltı işlemleri sırasında şüphelinin ikametinde ve üzerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Bilişim uzmanları tarafından materyallerde yapılacak incelemelerin, hesabın başka bağlantıları olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yapıldığı öğrenildi.
HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Hesaba Erişim Engeli Getirildi Operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, suç unsuru taşıyan içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla "Distaste" isimli X hesabına erişim engeli getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi