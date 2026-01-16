Atatürk rölyefine büyük terbiyesizliğe gözaltı

Atatürk rölyefine büyük terbiyesizliğe gözaltı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili müstehcen paylaşım yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapılan müstehcen paylaşım sosyal medyada infial yarattı.

Altınelma Mahallesi'nde kimiliği belirsiz kişilerin Atatürk rölyefine müstehcen davranışlarda bulunmasının ardından harekete geçen ekipler, üç şüpheliyi yakaladı.

ataturke-saygisziliga-gozalti.jpg

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği, olayın ardından düzenlen operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığını duyuran Valilik, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, söz konusu saygısız içerikleri paylaştığı belirlenen üç şüpheli çocuğun yakalandığını bildirdi.

Şüpheliler hakkında, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet etmek suçundan yasal işlem başlatıldı.

MEB'in Atatürksüz karne hamlesine öğretmenlerden cevap: Ata'yı kendileri ekledilerMEB'in Atatürksüz karne hamlesine öğretmenlerden cevap: Ata'yı kendileri eklediler

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi'nde, 15.01.2026 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen üç şüpheli çocuk yakalanmış; haklarında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılmıştır.

Şüpheliler, 16.01.2026 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır."

kahramanmaras-valiligi.jpeg

