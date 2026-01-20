DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, dün İstanbul Sancaktepe’de DEM Parti’nin açıklamasını takip eden Fransız gazeteci Raphael Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, İstanbul Sancaktepe’de DEM Parti tarafından düzenlenen bir basın açıklamasını takip ederken gözaltına alınan Fransız gazeteci Raphael Boukandoura’nın durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sendika, gazetecinin sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkilileri hukuka uygun davranmaya davet etti.

SANCAKTEPE'DE GÖZALTI VE SINIR DIŞI İHTİMALİ

Raphael Boukandoura, dün İstanbul Sancaktepe’de DEM Parti’nin gerçekleştirdiği açıklamayı takip ettiği sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Bugün Sarıgazi Polis Merkezi’ne götürülen gazetecinin, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Basın-İş, bu sürecin ardından Boukandoura’nın sınır dışı edilme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EVRENSEL BİR HAKTIR"

Sendika tarafından yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün milliyet ya da göçmenlik durumuna bağlı bir ayrıcalık olmadığı, aksine evrensel bir hak olduğu vurgulandı.

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

"Gazetecinin sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor. Basın özgürlüğü, yurttaşlık statüsüne, milliyete ya da göçmenlik durumuna bağlı bir ayrıcalık değil, evrensel bir haktır. Gazetecilerin kimlikleri ya da statüleri üzerinden hedef alınması, ayrımcı ve hukuksuz bir yaklaşımdır. Gazetecilere yönelik baskılara, tehditlere ve sınır dışı uygulamalara karşı sessiz kalmayacağız. Gazeteciliğin suç sayılmasına, haber yapmanın cezalandırılmasına ve basının susturulmasına izin vermeyeceğiz. Yetkilileri, hukuka ve evrensel basın özgürlüğü ilkelerine uygun davranmaya, gazetecilere yönelik bu keyfi ve baskıcı uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

