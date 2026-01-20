DEM Parti'nin Suriye protestolarına dört ilde müdahale

Suriye’deki gelişmelerin ardından DEM parti, protesto için Diyarbakır, Batman, İstanbul ve Van’da eylem düzenlemek istedi. Polis izin vermedi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı, biber gazı kullanıldı.

Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde yapılmak istenen protesto yürüyüşüne polis izin vermedi. Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Şam yönetimi ile SDG arasındaki çatışmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Koşuyolu Parkı’ndan Dağkapı’ya yapılacaktı.

Polis ile DEM Parti yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca güvenlik güçleri, kalabalığın dağılmasını istedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale Koşuyolu Parkı’ndan Batıkent Meydanı’na kadar sürdü.

DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya ve İl Eş Başkanı Abbas Şahin biber gazından etkilendi. Müdahale sırasında bazı gazeteciler de gazdan etkilendi.

BATMAN'DA ARBEDE

Batman’da da benzer bir protesto girişimi oldu. DEM Parti Batman İl Örgütü’nün Gülistan Caddesi’nden AVM önüne kadar yapmak istediği yürüyüşe de izin verilmedi. Milletvekili Rüştü Tiryaki, yürüyüş yapılacağını açıklamasının ardından grup polis barikatını aşarak yürümeye başladı.

Bazı noktalarda arbede yaşanırken, polis iki ayrı noktada kalkanlarla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP il yöneticisi Fikret Soysal da vardı.

DEM Parti yöneticileri ve Rüştü Tiryaki, müdahaleleri insan haklarına aykırı olarak nitelendirdi.

İSTANBUL'DA MÜDAHALE

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sancaktepe Demokrasi Caddesi’nde basın açıklaması düzenledi. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerin hedef alındığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı, saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik, bu suça ortak olmaktır.”

Basın açıklamasını ilçe yöneticisi Ömer Şen okudu. Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiği, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerin savaş alanına çevrildiği iddia edildi.

VAN'DA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST

Van Emek ve Demokrasi Platformu’nun Kuzey ve Doğu Suriye’ye destek amacıyla düzenlediği eyleme de polis müdahale etti. Aralarında Van Büyükşehir Belediyesi’ne yerine kayyum atanan eş başkan Abdullah Zeydan, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz ve İHD temsilcilerinin de bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan DEM Parti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından yarın yapılacak Grup Toplantısını TBMM yerine Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

