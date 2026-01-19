DEM Parti'den 'Grup Toplantısı' kararı: Meclis'te yapılmayacak

DEM Parti, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından kritik bir karar aldı.

Bahçeli'nin ardından DEM Parti'den de Suriye açıklaması

GRUP TOPLANTISI MECLİS DIŞINDA YAPILACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla yarın (20 Ocak) yapılacak olan Grup Toplantısı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılmaması kararı alındı.

SINIR PARKI'NDA YAPILACAK

Duyurulan programa göre yarın saat 13.00'te Midyat Yolu Caddesi Demiryolu Kavşağı'nda toplanılacak.

Buradan Sınır Parkı'na yürüyüş düzenlenecek, ardından grup toplantısı Sınır Parkı'nda gerçekleştirilecek.

MAZLUM ABDİ - ŞARA GÖRÜŞMESİ'NDEN SONUÇ ÇIKMADI

Suriye geçici hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG SDG Lideri Mazlum Abdi arasında bugün bir görüşme gerçekleşti.

Rudaw'da yer alan habere göre, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, Görüşmeye ilişkin, "Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını" söyledi.

Şam’da yapılan görüşmeye ilişkin, "Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam ‘her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011’dekinden öncesine dönecek’ diyor. Hiç bir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor" açıklaması yapıldı.