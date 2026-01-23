Kaza, Edirne’nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde saat 14.00 civarında gerçekleşti. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden Y.Ç., kullandığı 34 UH 3211 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüje çıkarak önce beton çiçekliğe, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Y.Ç. ile otomobilde bulunan H.T. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Y.Ç. ve otomobilde bulunan H.T.’nin durumunun stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.