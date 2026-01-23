Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü! 2 yaralı

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü! 2 yaralı
Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesinde, refüje çıkan ve beton çiçeklik ile aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne’nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde saat 14.00 civarında gerçekleşti. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden Y.Ç., kullandığı 34 UH 3211 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüje çıkarak önce beton çiçekliğe, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Y.Ç. ile otomobilde bulunan H.T. yaralandı.

Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptıBursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı

1131293.jpg

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Y.Ç. ve otomobilde bulunan H.T.’nin durumunun stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Son Dakika | TSK'dan ihraç edilen bir teğmenin ihracına mahkemeden iptal kararı
Son Dakika | TSK'dan ihraç edilen bir teğmenin ihracına mahkemeden iptal kararı
Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı
Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu ifadeyi yalanladı: Pencereden nasıl düştüğü ortaya çıktı
FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapis
FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7 buçuk yıl hapis