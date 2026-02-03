Didim'de sokakta 2 ceset bulunmuştu: Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kardeşten İhsan Odabaşı tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Zanlıların, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla cinayetleri işledikleri iddia ediliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen çifte cinayette iki şüpheli hakkında adli işlemler tamamlandı. Olayda iki kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan kardeşlerden İhsan Odabaşı tutuklanırken, H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CESETLER SOKAKTA BULUNDU

Olay, 1 Şubat sabahı Didim Hisar Mahallesi'nde, vatandaşların sokakta hareketsiz yatan iki kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan Gül Seher Göksan (44) ve Turan Emre Arıkan'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda 4 kurşun izi tespit edildi.

KURBANLARIN ARABADA VURULDUĞU ANLAŞILDI

Polis incelemelerinde, cesetlerin bulunduğu noktadan birkaç kilometre uzakta terk edilmiş bir otomobilde boş kovan ve kan izlerine rastlandı. İki kurbanın bu araçta vurulduktan sonra sokağa bırakıldığı anlaşıldı.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, H.O. (74) ve kardeşi İhsan Odabaşı'yı (70) şüpheli olarak belirledi ve ikisini de silahla birlikte yakaladı. Şüphelilerin ifadesinde, kurbanlarla alacak meselesi yüzünden tartıştıklarını ve olayın bu sırada çıktığını söyledikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNDE ÇELİŞKİLER ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen kardeşlerin ifadeleri çelişkili çıktı. İhsan Odabaşı, "Tartışma sırasında Göksan silahını çekti. Çıkan arbedede silah ateş aldı. Ağabeyim de kendini korumak için Arıkan'a ateş etti" iddiasında bulundu. H.O. ise "Parayı kardeşim götürdü, verdiğini söyledi" diyerek farklı bir versiyon anlattı. Kamera kayıtları, İhsan Odabaşı'nın kurbanları aracına alıp daha sonra hareketsiz olarak bıraktığını gösterdi.

