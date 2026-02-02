İlkin Aydın'dan sonra 2 yıllık imzayı attı

İlkin Aydın'dan sonra 2 yıllık imzayı attı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray Daikin, İlkin Aydın'dan sonra Alexia Carutasu'da da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, başarılı voleybolcu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İlkin Aydın'dan sonra milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun da sözleşme süresini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

2024/11/07/hbgs.jpg

''GALATASARAY'I DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ''

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

''ÇOK HEYECANLIYIM''

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN DA İMZALAMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takım kaptanı İlkin Aydın'ın sözleşmesini de uzatmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in katılımıyla başarılı voleybolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Spor
Amedspor'dan tarihi karar: Resmen açıkladılar
Amedspor'dan tarihi karar: Resmen açıkladılar
Erman Toroğlu: Kırmızı kart olmalıydı
Erman Toroğlu: Kırmızı kart olmalıydı