Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İlkin Aydın'dan sonra milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun da sözleşme süresini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

''GALATASARAY'I DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ''

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

''ÇOK HEYECANLIYIM''

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN DA İMZALAMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takım kaptanı İlkin Aydın'ın sözleşmesini de uzatmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in katılımıyla başarılı voleybolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.