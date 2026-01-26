Devrekli köylüler HES ve vahşi madenciliğe karşı ayakta!

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurcu Köyü’nde yüzlerce yurttaş, HES ve vahşi madencilik projelerine karşı bir araya geldi. Köylüler, Okyanus Enerji A.Ş. tarafından planlanan HES projesine tepki göstererek, “Sularımızı, toprağımızı vermiyoruz” sloganı attı.

İki yıl önce halk itirazlarıyla iptal edilen HES projesinin, revize edilerek yeniden ÇED sürecine sokulması bölgede tepkilere yol açtı. Yağmurcu, Adatepe ve çevredeki köyleri etkileyecek proje için düzenlenen halkın katılımı toplantısı da protestolarla karşılanmıştı.

Eyleme; CHP, Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti’nin yerel temsilcilerinin yanı sıra Zonguldak Demokrasi Platformu ve Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri destek verdi. Köylüler, HES projelerinin su kaynaklarını kurutacağını, ormanları tahrip edeceğini ve ekosisteme kalıcı zarar vereceğini belirterek ruhsatların iptalini talep etti.

​​​​​​​​​​​​​​Köy adına konuşan yurttaşlar, mücadelelerinin siyasi değil yaşamsal olduğunu vurgularken, “Bu köyler şirketlere teslim edilemez” mesajı verdi.​​​​​​​ Çevre gönüllüleri ise Batı Karadeniz genelinde HES ve madencilik baskısının giderek arttığına dikkat çekti.