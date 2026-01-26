Devrekli köylüler HES ve vahşi madenciliğe karşı ayakta!

Devrekli köylüler HES ve vahşi madenciliğe karşı ayakta!
Yayınlanma:
Zonguldak Devrek’te Yağmurcu Köyü’nde yurttaşlar, yeniden ÇED sürecine alınan HES ve vahşi madencilik projelerine karşı bir araya gelerek doğa ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurcu Köyü’nde yüzlerce yurttaş, HES ve vahşi madencilik projelerine karşı bir araya geldi. Köylüler, Okyanus Enerji A.Ş. tarafından planlanan HES projesine tepki göstererek, “Sularımızı, toprağımızı vermiyoruz” sloganı attı.

Zonguldak’ta heyelan felaketi: Mahalle karanlığa gömüldüZonguldak’ta heyelan felaketi: Mahalle karanlığa gömüldü

zonguldak.jpeg
İki yıl önce halk itirazlarıyla iptal edilen HES projesinin, revize edilerek yeniden ÇED sürecine sokulması bölgede tepkilere yol açtı. Yağmurcu, Adatepe ve çevredeki köyleri etkileyecek proje için düzenlenen halkın katılımı toplantısı da protestolarla karşılanmıştı.

Eyleme; CHP, Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti’nin yerel temsilcilerinin yanı sıra Zonguldak Demokrasi Platformu ve Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri destek verdi. Köylüler, HES projelerinin su kaynaklarını kurutacağını, ormanları tahrip edeceğini ve ekosisteme kalıcı zarar vereceğini belirterek ruhsatların iptalini talep etti.

zonguldak1.jpegzonguldak3.jpeg​​​​​​​​​​​​​​Köy adına konuşan yurttaşlar, mücadelelerinin siyasi değil yaşamsal olduğunu vurgularken, “Bu köyler şirketlere teslim edilemez” mesajı verdi.​​​​​​​ Çevre gönüllüleri ise Batı Karadeniz genelinde HES ve madencilik baskısının giderek arttığına dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Türkiye
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!