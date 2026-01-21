Dervişoğlu'ndan grup toplantısında çok sert bayrak tepkisi: Kim oldukları ve akıbeti belli!

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda tek başına girdiği genel başkanlık seçiminde delegelerin tamamının oyunu alarak partisinin yeniden genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, kurultayın ardından ilk grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu yeniden genel başkan

Hükümete yönelik farklı politikalarda eleştirilerini sunan Dervişoğlu, ülkenin ana gündem maddesi olan Nusaybin'deki bayrak saldırısı hakkında çok sert konuştu.

İYİ Parti grubu, dünkü bayrak saldırısına tepki olarak bugünkü toplantıya masalara asılmış Türk bayrakları ile katıldı.

DEM Parti'nin dün Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısı sonrası bir grubun Suriye sınırına hareket ederek Türk bayrağını indirmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Dervişoğlu konu hakkındaki ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaparken bugünkü grup toplantısında bayrak indirenlere karşı yapılan muamelenin unutulduğunu, bayrağı indirenlerin kim olduğunun ve akıbetlerinin ne olduğunu söyledi:

Dervişoğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

(İmralı Süreci hakkında) Bu hikayeyi yazanların kimler olduğunu biliyorduk. Bu hikaye ilk andan itibaren ne millidir ne yerlidir dedik. Emperyalizmin taaruzudur dedim. Türkiye'ye yönetenlere biçilen rol başrol değil figüranlıktır dedik. İhanet sürecini tasarlayanlar hala Öcalan'a referans veriyor. Bize karşı mangalda kül bırakmazken mangalda yakılan silahlardan medet umuyorlar.



Eli kanlı bir katile barış güvercini kostüme giydirilerek her yerde konuşturuldu. Oysa bu ülkenin askeri, polisi terörün belini zaten kırmıştı. Güvenlik güçlerimizin başarısı sanki Öcalan tarafından verilmiş gibi yutturulmaya çalışıldı. Öcalan Suriye PKK'sına çağrı yapar zannettiler. Yapmadı, yapamadı, zaten yapamazdı. Siyasi sözcüleri çıkıp ilan etti, YPG'yi kapsamıyor beyanında bulundular. Teröristten medet ummaktan bunları vazgeçiremedik.

Ülke içinde PKK varlığını bizim askerimiz bitirdiyse ve Suriye'deki PKK varlığı yine askeri güç ile bastırıldıysa Öcalan ile müzakere etmek, onu meşrulaştırmak kime yaramıştır? Bu orta oyununda yine aynı yere geldik. Tam da tahmin ettiğimiz gibi, tıpkı birinci ihanet sürecinde olduğu gibi yine bayrağımıza el uzatıldı.

O gün Diyarbakır'da bayrağımızı indirenler bugün ise Nusaybin'de aynı ihanete cüret ettiler. Bu durumdan daha vahimi ise o bayrağı indirenlere karşı ne yapıldığıdır ya da ne yapılmadığıdır. Türkiye'de devlet refleksi acaba bu kadar mı körelmiştir? Bayrak indirene edilecek muamele nasıl unutulmuştur, bu cüretkârlık nereye kadar gidecektir? Her iki sürecin de sonucu aynıdır. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtler bayraklarına aşık, devletlerine bağlı insanlardır. Böyle giderse örgütün 40 yılda yapamadığını bir yılda siz yaparsınız dedik. Şimdi kalkmış Suriye'deki gelişmeleri sanki bir zafermiş gibi sunmaya çalışıyorlar. PKK'yı perdelemek için uydurdukları SDG Fırat'ın batısından süpürülünce bunu başarası gibi sunuyorlar. Büyük Türk milleti bugün vatansız vaktiyle alınmayan önlemlerin bedelini ödüyor. Öcalan'ın evlatlığı yine aynı müttefikiniz tarafından general muamelesi gördükten sonra ondan silah bırakmasını bekliyorsunuz. Türkiye'nin elini kolunu bağlayanlarla ittifak kuruyorsunuz.