İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığına İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın seçilmesiyle çalışmalarına başlayan kurultayda, Divan Heyeti Başkanlığına İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı seçildi.

Özel'den Dervişoğlu'na kurultay tebriği!

"İHANET SÜRECİNE KARŞI İYİ PARTİ TEK BAŞINA DİRENMEKTEDİR"

Paçacı, yaptığı konuşmada, "Bugün İYİ Parti, itiraz eden bir parti olmanın ötesine geçmiş, yöneten, hazırlıklı, programlı ve yönetmeye talip bir parti haline gelmiştir. Ülkemizin nasıl bir süreçten geçtiği herkesin malumudur. Bugün yürütülmekte olan ihanet sürecine karşı Gazi Meclis’imizde İYİ Parti tek başına direnmektedir. Bu tablo karşısında İYİ Parti'nin yükünün ne kadar ağır, sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu görebiliriz” dedi.

KURULTAY ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Divan Heyetinin oluşturulmasının ardından, İYİ Parti Kurultay geleneği haline gelen Anıtkabir’e bir heyet gönderilmesi uygulaması için oylama yapıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, İYİ Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu'nun seçilmesiyle oluşan heyet Kurultay sürerken Anıtkabir'i ziyaret etti.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Kurultayda tüzük değişikliği de yapıldı. Tüzük Değişikliği için seçilen Heyete Başkanlık eden İYİ Parti Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “Kurultay gündemimiz dogrultusunda; tüzük değişiklikleriyle birlikte Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'nun belirlenmesi, partimizin demokratik işleyişi açısından son derece önemli bir adımdır. Bu çalışmalar yalnızca parti içi düzenleme değil; milletimize sunduğumuz siyasi alternatifin güçlendirilmesinin de gereğidir” ifadelerini kullandı.

PARTİ ÜYESİ FENALAŞTI

Tüzük Heyetinin seçilmesinin ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu açılış konuşması yaptı. Konuşma esnasında fenalaşan bir kişi için kürsüden yardım isteyen Dervişoğlu, fenalaşan parti üyesine müdahale edilene kadar bekledi.

AK Parti ve MHP’nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tepki gösterirken partililerin yuhlamasına, “Yuhlamak yok” diyerek yanıt verdi.

Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından Faaliyet ve Maliye raporları okundu. Ardından İYİ Parti Tüzüğünde 56 maddede değişiklikler yapıldı. Değişikler oy birliğiyle kabul edildi.

MERAL AKŞENER SALONA GELMEDİ

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in kurultay salonunda yer almaması dikkat çekti. Kurultayda konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise konuşmasına, partinin kuruluş sürecine ve geçmiş dönem çalışmalarına katkılarından dolayı Akşener’e teşekkür ederek başladı.

DERVİŞOĞLU: BİR SABAH 'PKK'YI AFFEDELİM' DEDİLER

Dervişoğlu, iktidarın son dönemdeki politikalarını eleştirerek, "Bir sabah uyandılar ve dediler ki PKK’yı affedelim. Öcalan aslında iyi adamdır. Kürtlerin de tek temsilcisidir. Bir de biz yeni fark ettik ama İsrail, PYD ile hareket edebilir. Bak sen. Sonra bir de şu Anayasa’da Türk tanımı var ya, Türkçe eğitim, üniter devlet ve Cumhuriyet ilkeleri… Siz şimdi bunları bir tartışın, biz iktidarımızı ebedi hale getirmenin yollarını bulana kadar bu tuzağın içinde oyalanın dediler."

"SİZ EŞİTLİKTEN DEĞİL AYRIMCILIKTAN BESLENİYORSUNUZ"

Dervişoğlu, Türkiye’de bir cumhuriyet sorunu olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Alkış tutanlara, el uzatanlara, ıslık çalanlara inat biz ilk günden beri aynı şeyi söyledik. Bu ülkede bir Cumhuriyet sorunu var, çünkü siz onu perişan ettiniz. Bu ülkede yurttaş eşitliği sorunu var, çünkü siz eşitlikten değil ayrımcılıktan beslenmektesiniz. Bu ülkede hukuk sorunu var, çünkü siz milli iradeyi gasp edip sarayınıza hapsettiniz.

YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun tek aday olarak girdiği Kurultayda ilk oyu da kendisi kullandı. Dervişoğlu, oy kullanırken, “Kötülüğün defi, iyilerin iktidarı için inşallah hayırlara vesile olsun” dedi. Kurultay'da yapılan seçimin ardından, tek aday olan Müsavat Dervişoğlu, oylamaya katılan 1180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.