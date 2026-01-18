Özel'den Dervişoğlu'na kurultay tebriği!

Özel'den Dervişoğlu'na kurultay tebriği!
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda, yeniden partisinin genel başkanı olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın seçilmesiyle çalışmalarına başlayan kurultayda yapılan seçime, Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak katıldı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN!

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, tek aday olarak girdiği Kurultay’da ilk oyu da kendisi kullandı. Dervişoğlu, oyunu kullanırken “Kötülüğün defi, iyilerin iktidarı için inşallah hayırlara vesile olsun” ifadelerine yer verdi.

Kurultay’da yapılan seçimin ardından Dervişoğlu, oylamaya katılan bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan olarak seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL DERVİŞOĞU’NU TEBRİK ETTİ!

İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultay’ında Müsavat Dervişoğlu’nun delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dervişoğlu’nu tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

