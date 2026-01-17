DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti. DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Heyet üyeleri görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyet'in yarın görüşmeye dair açıklama yapması bekleniyor.

Heyet, en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası’na giderek Öcalan ile görüşmüştü.

Süreç raporunda 'yasal düzenleme' şartı ortaya çıktı

DEM PARTİ'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

Söz konusu ziyaretten saatler önce, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, İlke TV’de yayınlanan “Konuşma Zamanı” programında Dilek Odabaş ve Ercüment Akdeniz’in sorularını yanıtlamıştı. Temel, hava koşullarının el verdiği ilk anda İmralı ziyaret edileceğini duyurmuştu. Temel, "Öcalan’la görüşmelerin durduğu yönündeki haberler çıkıyor. Her zaman olduğu gibi İmralı heyetimizin üç üyesinin adayı ziyaret etmesi bekleniyor. Hava koşullarının el verdiği ilk anda bu ziyaret gerçekleşecek" açıklamasında bulunmuştu. Temel'in bu açıklamalarının ardından DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Habertürk TV Siyaset Muhabiri Mahir Kılıç, ziyaretin ana başlığının 'Suriye'deki gelişmeler olduğunu ifade etti.